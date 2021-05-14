23.3 C
Рязань
Пятница, 14 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

С начала года телефонные мошенники похитили у рязанцев 35 млн рублей

7info7
- Advertisement -

Рязанские полицейские обнародовали статистику по похищенным телефонными мошенниками средствам у рязанцев.

С начала года дистанционно у рязанцев похитили более 35 миллионов рублей. Накануне у пожилых людей мошенники вновь похитили крупные суммы. Правоохранители начали расследовать преступления.

Пострадавшие рассказали, что незнакомцы на другом конце провода представлялись работниками службы безопасности банка и сообщалм, что кто-то пытается завладеть деньгами пенсионеров. Напугав таким способом людей, звонивший, чтобы, якобы, обезопасить сбережения, просил сообщить сведения о банковской карте и следовать его указаниям.

Пенсионеры выполняли все указания звонивших и передавали им право доступа к счетам. У 65-летнего пенсионера из Рязанского района пропали 117 тысяч рублей. У 67-летнего мужчины из Рязани с карты похитили 145 тысяч рублей.

Полицейские тщательно опросили пострадавших и выяснили, что к этим хищениям причастны разные люди. Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступлений. Принимаются меры по установлению личности злоумышленников.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]