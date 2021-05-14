С начала года телефонные мошенники похитили у рязанцев 35 млн рублей

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Рязанские полицейские обнародовали статистику по похищенным телефонными мошенниками средствам у рязанцев.

С начала года дистанционно у рязанцев похитили более 35 миллионов рублей. Накануне у пожилых людей мошенники вновь похитили крупные суммы. Правоохранители начали расследовать преступления.

Пострадавшие рассказали, что незнакомцы на другом конце провода представлялись работниками службы безопасности банка и сообщалм, что кто-то пытается завладеть деньгами пенсионеров. Напугав таким способом людей, звонивший, чтобы, якобы, обезопасить сбережения, просил сообщить сведения о банковской карте и следовать его указаниям.

Пенсионеры выполняли все указания звонивших и передавали им право доступа к счетам. У 65-летнего пенсионера из Рязанского района пропали 117 тысяч рублей. У 67-летнего мужчины из Рязани с карты похитили 145 тысяч рублей.

Полицейские тщательно опросили пострадавших и выяснили, что к этим хищениям причастны разные люди. Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступлений. Принимаются меры по установлению личности злоумышленников.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.