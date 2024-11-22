С начала года рязанцев оштрафовали на 4 млн за парковку на газонах

С начала 2024 года к административной ответственности и выплате штрафов привлекли более 3000 рязанцев за парковку на газонах, в общей сложности сумма штрафов составила более 4 млн рублей. Об этом сообщают административные комиссии при администрации города Рязани.

«В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках», — напоминает администрация Рязанской области.

Запрещается заезжать и парковать автомобиль на газонах, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Также на цветниках нельзя ездить на спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадроциклах и лошадях.