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Суббота, 5 июня, 2021
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С липецких женщин на улице срывают золотые цепочки

Никита Брыкин
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В Липецке правоохранителям удалось задержать серийного грабителя, жертвой которого были женщины, пишет портал «Город 48».

В полицию пожаловалась 52-летняя липчанка. В мае на улице Желябова к ней подбежал молодой человек и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком. Они стоили почти тридцать тысяч рублей.

Еще один подобный случай произошел в парке Победы. Злоумышленник отобрал у 31-летней женщины две цепочки, золотые крест, кулон и беспроводные наушники. В ходе нападения мужчина ударил жертву по щеке.

Грабителем оказался 33-летний безработный липчанин, который уже судим за аналогичное преступление. Возбуждены уголовные дела.

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