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Понедельник, 21 марта, 2022

С крыши дома в Рязани упала глыба льда

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С крыши дома в Рязани упала глыба льда

7info

Глыба льда упала с крыши дома № 7 по улице Дружной в посёлке Строитель в Рязани, сообщает группа «Народный контроль».

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По словам автора поста, лишь чудом никого не убило.

— Неужели управляйка верит в то, что лента поможет правильно упасть кускам льда? Может, их всё-таки надо было убрать? А пока люди ходят и боятся, — пишет пользователь ВК.

С крыши дома в Рязани упала глыба льда

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