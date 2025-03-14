С кем и как спят россияне, выяснили эксперты

Примерно треть жизни человек проводит во сне — именно в это время организм отдыхает и восстанавливает силы. В преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 14 марта, производитель товаров для здорового сна Askona совместно с Институтом человека РОМИР провели опрос о привычках россиян. В исследовании, проходившем в феврале, приняли участие совершеннолетние жители всех регионов России.

С кем спят россияне

Почти половина опрошенных (45%) спят со своими партнерами. Среди мужчин этот показатель выше (52%), чем среди женщин (40%). Наименьшая доля тех, кто спит с супругом или любимым человеком, зафиксирована на Дальнем Востоке (33%), в Москве (36%) и Санкт-Петербурге (40%).

Чуть больше трети респондентов (36%) предпочитают спать в одиночку. Среди мужчин так ответили 33%, среди женщин — 38%. Чаще всего одиночный сон выбирают жители Северо-Запада (43%), реже — Южного федерального округа (29%). В Петербурге спят в одиночестве 48% опрошенных, в Москве — 39%.

Реклама

Еще 11% респондентов признались, что засыпают в обнимку с подушкой (10% женщин и 12% мужчин).

Кроме того, некоторые россияне спят с домашними питомцами (10%), детьми (7%), книгами и ноутбуками (по 3%). А 2% опрошенных даже во взрослом возрасте не расстаются с мягкими игрушками.

Любимые позы для сна

Каждый четвертый россиянин (26%) не имеет любимой позы, так как часто меняет положение во время сна. Это встречается у мужчин и женщин практически с одинаковой частотой (26% и 25%). Петербуржцы ворочаются во сне чаще москвичей — 27% против 18%. Больше всего тех, кто меняет позы, живет на Урале (32%).

Среди тех, кто предпочитает спать в определенной позе:

на правом боку — 19% (16% мужчин и 20% женщин),

на левом боку — 13% (12% мужчин и 14% женщин),

на животе — 13% (9% мужчин и 16% женщин),

на спине — 11% (16% мужчин и 7% женщин),

в позе эмбриона — 6% (5% мужчин и 6% женщин),

«звездочкой» — 1%,

другие позы — 3%.

Еще 9% респондентов не могут назвать любимую позу, так как слишком быстро засыпают и не запоминают, в каком положении находятся. Мужчины в два раза чаще, чем женщины, признаются в этом (12% против 6%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель почти одинаков (11% и 12% соответственно). По федеральным округам доля таких ответов варьируется от 5% на юге до 11% в Сибири и на Урале.

Мнение эксперта

Коммерческий директор Askona Елена Корчагова отметила, что качественный сон играет важную роль в здоровье и уровне энергии человека.