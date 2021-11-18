С Днём рождения, Дед Мороз: как поздравить главного волшебника страны

Главный новогодний волшебник страны отмечает свой День рождения 18 ноября. В этот день он не исполняет желаний, а сам принимает подарки, письма и открытки с добрыми пожеланиями от детей и их родителей.

Хозяина зимы можно встретить в разных городах — у него несколько резиденций, но главная находится в Великом Устюге. По традиции именно туда доставляют большинство писем от детей и взрослых. Чтобы поздравить Дедушку с Днем Рождения, надо отправить ему поздравительную открытку. Простую почтовую карточку можно купить в любом почтовом отделении, подписать ее и отправить без конверта. Если открытка большая, необычная и сделанная своими руками, то ее лучше отправить в конверте. Главное, чтобы письмо дошло до адресата, обязательно надо наклеить марку.

Можно также просто написать обычное письмо Дедушке. Здесь, кроме конверта, марки и листа бумаги, придётся еще пофантазировать над текстом. Подумайте, что можно рассказать и пожелать любимому волшебнику. Пишите аккуратно, чтобы Дед Мороз смог ваше письмо прочитать. В конверт можно вложить рисунок.

Чтобы получить ответ, на конверте обязательно нужно правильно указать свой полный почтовый адрес с индексом. Отправить волшебное письмо можно где угодно, просто опустив его в любой почтовый ящик. А в отделении почтовой связи 390000 по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, дом 49 установлен специальный ящик для писем Деду Морозу.

И самое главное: чтобы ваше послание дошло до именинника пишите без ошибок и разборчиво! Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

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