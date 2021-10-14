10.9 C
Рязань
Четверг, 14 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости мира

С 9 ноября Россия откроет полёты ещё в 9 стран

Александр Ильин

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

С 9 ноября 2021 года Россия возобновит авиасообщение ещё с 9 странами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на оперштаб. 

Полёты откроют в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию, Таиланд и на Багамские острова.

Уточняется, что рейсы в Таиланд будут доступны только тех россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса.  

Напомним, с 27 марта 2020 года из-за пандемии Россия приостановила регулярные и чартерные полёты. Возобновление авиасообщений началось в Москве с августа прошлого года. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,722ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]