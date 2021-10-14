С 9 ноября Россия откроет полёты ещё в 9 стран

С 9 ноября 2021 года Россия возобновит авиасообщение ещё с 9 странами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

Полёты откроют в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию, Таиланд и на Багамские острова.

Уточняется, что рейсы в Таиланд будут доступны только тех россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Напомним, с 27 марта 2020 года из-за пандемии Россия приостановила регулярные и чартерные полёты. Возобновление авиасообщений началось в Москве с августа прошлого года.