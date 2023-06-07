С 8 июня на 5 улицах Рязани не будет горячей воды

С 8 по 21 июня в Рязани в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения отключат горячую воду на 5 улицах.

Об этом сообщили в управлении энергетики и ЖКХ.

Горячего водоснабжения не будет по адресам:

— ул. Красная, д. 32 (д/сад №23), д. 28 к1, д. 28 к2;

— ул. Октябрьский городок, д. 33а (д/сад №24), д. 35, д. 36, д. 39, д. 40, д. 43;

— ул. пос. Керамзавода, д. 25а (д/сад №29), д. 8а (школа №22), д. 3, д. 10, д. 28, д. 29, д. 33, д. 34, д. 36, д. 38;

— ул. Кирпичного завода, д. 14, д. 14/1, д. 15;

— ул. Старореченская, д. 2 к1, д. 2 к2, д. 2 к3.