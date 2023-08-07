С 8 августа в Рязани отключат горячую воду в 21 доме на 7 улицах

Администрация Рязани сообщила адреса отключения горячей воды с 8 августа из-за плановых профилактических работ. Отключения ожидают 21 дом на 7 улицах города.
С 8 по 21 августа без горячей воды останутся:
— улица Качевская, дома №№34 корпус 1 (поликлиника №15), 15/1, 15/2, 18А, д. 34 корпус 3, 5, 36, 36 корпус 1;
- улица Поселковая, дом №7А (поликлиника №15);
- улица 1-я Прудная, дома №№18 (детский сад №105), 21, 24;
- улица Дружная, дома №№13Б (детский сад №122), 16 корпус 1;
- улица Предзаводская, дома №№13 (детский сад №152), 15 (школа №49), 8;
- улица Связи, дом №17А (школа №38);
- улица Соколовская, дома №№2А, 2Б, 6 корпус 1.