С 5 ноября до Единого центра вакцинации в Рязани пустят бесплатные автобусы

С 5 ноября в Рязани начнут работать бесплатные автобусы, которые будут возить жителей города до Единого центра вакцинации.

Напомним, Единый центр вакцинации открылся в «Точке кипения» (улица Каширина, 1Б, здание бывшего военного училища связи) по поручению губернатора Николая Любимова.

Ежедневно будут действовать три автобусных маршрута, которые будут забирать пассажиров на остановках.

В Дашково-Песочне конечная остановка будет на улице Новосёлов, 54. Оттуда они будут стартовать в 8, 10, 12, 15, 17 и 19 часов. Через 10 минут пассажиров заберут от больницы № 11, на площади Свободы автобус будет ориентировочно ещё через 15 минут.

По такому же расписанию будут стартовать автобусы из посёлка Недостоево. Конечная остановка — улица Сельских строителей, 1В. Затем автобус останавливается через 10 минут на улице Интернациональной, ещё через 10 минут — на остановке «Клуб завода ТКПО», через 5 минут на Таможне.

Ии Горрощи автобусы стартуют с улицы Берёзовой. Через 5 минут остановка «Школа» на улице Черновицкой, через 10 — на Полетаевском рынке, ещё через 10 минут — на улице Гагарина.

В Едином центре вакцинации можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи.