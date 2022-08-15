С 25 августа за туры по России можно будет вернуть до 40 тысяч рублей

Подробные условия нового этапа туристического кэшбэка представляет Telegram канал Госуслуги.

🔹 Сроки оплаты поездки

С 25 августа до 10 сентября 2022 года

🔹 Даты поездки

В период с 1 октября по 25 декабря 2022 года

Для круизов — с 1 сентября 2022 года

🔹 Длительность путешествия

От 4 дней и 3 ночей. Выбрать тур или отель можно на сайте мирпутешествий.рф

Максимальная продолжительность отдыха не ограничена

🔹 Размер кэшбэка

До 20% стоимости, максимум — 20 тысяч рублей за одну оплату.

Если бронировать проживание напрямую на сайте отеля или санатория на Дальнем Востоке — до 40 тысяч рублей.

Перечень гостиниц будет опубликован 25 августа.

Стоимость и количество поездок не ограничены.

🔹 Как получить кэшбэк

1. Оформить карту «Мир». Кобейджинговые карты тоже подходят.

2. Зарегистрировать карту в программе лояльности.

3. Оплатить предложение на сайте партнёра программы. Список будет размещён 25 августа.

4. Кэшбэк придёт на карту «Мир» в течение 5 рабочих дней.