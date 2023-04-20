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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

С 24 апреля в Рязанской области ограничат движение через железнодорожный переезд

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Photo by form PxHere

На станции Кораблино в Рязанской области с 24 апреля ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд 288 км. Речь идёт о переезде на пересечении автодорог Пехлец – Кораблино – Скопин.

Ограничение связано с плановыми работами по капитальному ремонту пути в границах переезда, – сообщили в МЖД.

Движение автомобилей через переезд будет закрыто с 24 по 28 апреля и с 10 по 15 мая с 7:30 до 17:30, а 16-19 мая – с 6 до 16 часов.

Возможен объезд через переезд 302 км перегона Ряжск – Кораблино.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

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