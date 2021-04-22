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Четверг, 22 апреля, 2021
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С 21 мая в Костромской области начнут борьбу с борщевиком на площади 2,6 га

Елена Лобанова
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Борьбу с борщевиком в Костромской области начнут с 21 мая. Специалисты обследуют 134 территории на площади 2,6 га. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

В управлении благоустройства и дорожной деятельности отметили, что график по обработке территорий уже составлен. Также уже выбран подрядчик на выполнение работ. Им выступит ООО «Костромской центр дезинфекции». 

В начале мая специалисты обследуют старые территории, где ранее уже уничтожали борщевик. Первичная обработка запланирована на 21 мая. Из-за погодных условий сроки могут меняться. После почти 2 000 га обрабатывают химикатами. 

— На других территориях сорняк скосят, а корни выкопают. В июне специалисты обследуют эти участки и при необходимости обработают их повторно, — говорится в сообщении. 

При этом собственники земельных участков, на территории которых расположен борщевик, должны убрать его самостоятельно. За нарушение этого правила костромичам грозит штраф. Граждане могут заплатить до 5 000 рублей, должностные лица — до 15 000 рублей, ИП — до 40 000 рублей, а юрлица — до 60 000 рублей. 

Если вы заметили на территории города борщевик, то необходимо сообщить об этом по номеру 32-70-67.

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