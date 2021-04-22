С 21 мая в Костромской области начнут борьбу с борщевиком на площади 2,6 га

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Борьбу с борщевиком в Костромской области начнут с 21 мая. Специалисты обследуют 134 территории на площади 2,6 га. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В управлении благоустройства и дорожной деятельности отметили, что график по обработке территорий уже составлен. Также уже выбран подрядчик на выполнение работ. Им выступит ООО «Костромской центр дезинфекции».

В начале мая специалисты обследуют старые территории, где ранее уже уничтожали борщевик. Первичная обработка запланирована на 21 мая. Из-за погодных условий сроки могут меняться. После почти 2 000 га обрабатывают химикатами.

— На других территориях сорняк скосят, а корни выкопают. В июне специалисты обследуют эти участки и при необходимости обработают их повторно, — говорится в сообщении.

При этом собственники земельных участков, на территории которых расположен борщевик, должны убрать его самостоятельно. За нарушение этого правила костромичам грозит штраф. Граждане могут заплатить до 5 000 рублей, должностные лица — до 15 000 рублей, ИП — до 40 000 рублей, а юрлица — до 60 000 рублей.

Если вы заметили на территории города борщевик, то необходимо сообщить об этом по номеру 32-70-67.