Четверг, 25 мая, 2023
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С 2023 года у рязанских пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, сократился срок перерасчёта пенсии

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

После прекращения трудовой деятельности пенсионер начинает получать страховую пенсию с учетом всех плановых индексаций, которые были проведены в период осуществления работы, на второй месяц после месяца увольнения.

Если ранее процесс перерасчета занимал 3 месяца, а выплата осуществлялась на 4 месяц после увольнения, то по новым правилам сроки перерасчета сократились вдвое. Согласно изменениям, информацию о прекращении трудовых отношений работодатель обязан предоставить не позднее рабочего дня, следующего за днем увольнения.

Например, пенсионер уволился с работы 15 мая 2023 года. На следующий день, 16 мая, в Отделение СФР по Рязанской области поступает отчетность от работодателя о кадровых изменениях. В июне территориальное Отделение СФР принимает решение о возобновлении индексации. В июле пенсионер получит полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущий месяц — июнь. То есть человек начнет получать новый проиндексированный размер пенсии на второй месяц после месяца увольнения.

Перерасчет производится автоматически, подавать заявление не нужно. Если пенсионер через какое-то время вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уже не уменьшится.

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