С 20 мая часть Кудемского шоссе в Северодвинске будут перекрывать ежедневно из-за ремонта

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С четверга, 20 мая, в Северодвинске часть Кудемского шоссе будут перекрывать ежедневно. Все из-за ремонта дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг в 20:00 специалисты будут асфальтировать участок от деревни Таборы до разворота на СНТ «Пихталы». Движение будет закрыто до 08:00 21 мая.

Ежедневно до 30 мая на этом участке будут перекрывать движение с 20:00 до 08:00. Такое решение приняли, чтобы подрядчик ООО «Магистраль» смог быстро заасфальтировать дорогу.

Как отметила зампредседателя комитета ЖКХ Виталий Шишин, специалисты будут работать каждый день, включая пятницу и выходные.

Вопросы можно задать по телефону 8 (8184) 58-72-65.

Напомним, протяженность участка составляет 2 км 350 метров. Стоимость его ремонта оценивается в 36 млн рублей.

Помимо проезжей части, будут заасфальтированы четыре посадочные площадки на остановках пригородных автобусов. Подрядчик установит 49 новых дорожных знаков, и, где необходимо, — барьерное ограждение, а также нанесет пластиковую разметку.