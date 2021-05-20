18.7 C
Рязань
Четверг, 20 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

С 20 мая часть Кудемского шоссе в Северодвинске будут перекрывать ежедневно из-за ремонта

Елена Лобанова
Фото пресс-службы мэрии Северодвинска
- Advertisement -

С четверга, 20 мая, в Северодвинске часть Кудемского шоссе будут перекрывать ежедневно. Все из-за ремонта дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

В четверг в 20:00 специалисты будут асфальтировать участок от деревни Таборы до разворота на СНТ «Пихталы». Движение будет закрыто до 08:00 21 мая. 

Ежедневно до 30 мая на этом участке будут перекрывать движение с 20:00 до 08:00. Такое решение приняли, чтобы подрядчик ООО «Магистраль» смог быстро заасфальтировать дорогу. 

Как отметила зампредседателя комитета ЖКХ Виталий Шишин, специалисты будут работать каждый день, включая пятницу и выходные. 

Вопросы можно задать по телефону 8 (8184) 58-72-65. 

Напомним, протяженность участка составляет 2 км 350 метров. Стоимость его ремонта оценивается в 36 млн рублей. 

Помимо проезжей части, будут заасфальтированы четыре посадочные площадки на остановках пригородных автобусов. Подрядчик установит 49 новых дорожных знаков, и, где необходимо, — барьерное ограждение, а также нанесет пластиковую разметку.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]