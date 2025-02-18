С 20 февраля на мосту через Оку в Рязани вводят ограничения для грузовиков

С 20 февраля вводятся ограничения для проезда грузового транспорта на мосту через Оку на автодороге «Спас-Клепики — Рязань». Об этом напомнил Минтранс Рязанской области.

Согласно заключению экспертной организации, вводятся следующие ограничения:

проезд для грузового транспорта свыше 30 тонн запрещен;

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минимальное расстояние между транспортными средствами — 40 метров;

грузовые автомобили могут двигаться только по правой полосе.

Для транспортных средств общей массой от 30 до 69 тонн проезд возможен только в контролируемом режиме при отсутствии на мосту других транспортных средств. В этом случае потребуется полностью остановить движение в обоих направлениях по всем полосам.

Для получения специального разрешения на проезд тяжеловесов необходимо подать заявление в личном кабинете на сайте ФКУ «Росдормониторинг». Разрешение выдается только для неделимого груза.

Важно! Превышение рекомендованной массы или сокращение дистанции может привести к ухудшению состояния моста и даже к его аварийному состоянию.

Для осуществления перевалки грузов предлагается площадка в районе поста Госавтоинспекции, расположенном по адресу: Солотчинское шоссе, 31.

По вопросам обращайтесь в диспетчерскую службу Дирекции дорог Рязанской области: + 7 (910) 060- 60-05; +7 (4912) 60-60-62 (круглосуточно).

Водителей просят неукоснительно соблюдать ограничения.