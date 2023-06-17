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С 19 июня несколько домов в Рязани, школа и детские сады останутся без горячей воды

7info
Water фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

С 19 июня в Рязани ещё несколько домов, детских садов и школа останутся без горячей воды. Список адресов опубликовал сайт городской администрации.

С 19 по 30 июня воду отключат в больнице № 5 на улице Медицинской, в детских садах № 13, 83, 89, 104, школе № 46.

Также отключения коснутся:

— улица Октябрьская, дом 5;

— улица Станкозаводская, дом 14 корпус 1;

— улица Энгельса, дома 22, 22Д;

— улица Карла Маркса, дом 3 корпус 2;

— улица Магистральная, дом 2/1;

— улица Молодцова, дом 11 корпус 2.

Причина отключения — профилактические работы для подготовки к новому отопительному сезону.

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