С 15 октября в Рязани введут ограничения для грузовиков на мосту через Оку

На мосту через Оку в Рязани планируется введение ограничений для грузовиков. Об этом заявил министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун на сегодняшнем заседании правительства Рязанской области.

С его слов, с 15 октября на мосту будут действовать новые ограничения для грузового транспорта. Основным изменением станет увеличение минимального расстояния между движущимися в одном направлении автомобилями до 40 метров.

Министр уточнил, что состояние моста находится под постоянным наблюдением. После проведения экспертизы в ноябре, в случае необходимости, будут разработаны дополнительные меры для корректировки условий проезда по мосту.