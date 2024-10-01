Вторник, 1 октября, 2024

С 15 октября в Рязани введут ограничения для грузовиков на мосту через Оку

Автор: 7info7

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На мосту через Оку в Рязани планируется введение ограничений для грузовиков. Об этом заявил министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун на сегодняшнем заседании правительства Рязанской области.

С его слов, с 15 октября на мосту будут действовать новые ограничения для грузового транспорта. Основным изменением станет увеличение минимального расстояния между движущимися в одном направлении автомобилями до 40 метров.

Министр уточнил, что состояние моста находится под постоянным наблюдением. После проведения экспертизы в ноябре, в случае необходимости, будут разработаны дополнительные меры для корректировки условий проезда по мосту.

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