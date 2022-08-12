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С 15 августа в Рязани отключат горячую воду на восьми улицах

С 15 августа в Рязани восемь улиц останутся без горячей воды, предупредили в городской администрации. Причина – проведение профилактических работ на системах теплоснабжения.

Горячее водоснабжения отключат до 21 августа. До этого времени без ГВС останутся следующие адреса:

  • улица Медицинская, дом 9 корпус 4 (больница №5);
  • улица Октябрьская, дом 8 корпус 1 (детский сад№13), дом 5 (ДК «Приокский»);
  • улица Энгельса, дом 4а (детский сад№89), дом 22;
  • улица Станкозаводская, дом 2 корпус 2 (детский сад№104), дом 14 корпус 1;
  • улица Карла Маркса, дом 4 корпус 1 (школа №46), дом 3 корпус 2;
  • улица Магистральная, дом 2/1;
  • улица Молодцова, дом 11 корпус 2;
  • улица Октябрьский городок, дом 44, дом 46, дом 47, дом 48, дом 49.
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