С 15 августа в Рязани отключат горячую воду на восьми улицах

С 15 августа в Рязани восемь улиц останутся без горячей воды, предупредили в городской администрации. Причина – проведение профилактических работ на системах теплоснабжения.

Горячее водоснабжения отключат до 21 августа. До этого времени без ГВС останутся следующие адреса:

улица Медицинская, дом 9 корпус 4 (больница №5);

улица Октябрьская, дом 8 корпус 1 (детский сад№13), дом 5 (ДК «Приокский»);

улица Энгельса, дом 4а (детский сад№89), дом 22;

улица Станкозаводская, дом 2 корпус 2 (детский сад№104), дом 14 корпус 1;

улица Карла Маркса, дом 4 корпус 1 (школа №46), дом 3 корпус 2;

улица Магистральная, дом 2/1;

улица Молодцова, дом 11 корпус 2;