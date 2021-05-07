С 10 мая на улице Островского в Костроме закроют движение на два месяца

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С 10 мая в Костроме закроют движение по улице Островского. Ограничение продлится два месяца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик ООО «Дормострой» заменит основание дороги, уложит два слоя асфальта и установит бордюры. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Из-за этого с 10 мая по 10 июля на участке закроют движение для всех видов транспорта. Поехать нельзя будет от улицы Комсомольской до Терешковой.

Для подъезда к домам и соцучреждениям организуют специальный пропуск.