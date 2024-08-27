Вторник, 27 августа, 2024

С 1 сентября российские школы ждут серьёзные изменения

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

С 1 сентября российские школы ждут масштабные изменения, начиная от запрета на использование телефонов на уроках и заканчивая появлением новых предметов и переработки старых программ. Об этом сообщает НТВ.

Главное нововведение — полный запрет на использование телефонов и других устройств с выходом в интернет во время занятий. Исключение составят лишь чрезвычайные ситуации, угрожающие безопасности или здоровью детей. На переменах, в столовой и раздевалках ограничения снимаются.

Цель запрета — бороться со списыванием на контрольных, кибербуллингом учителей и отвлечением на гаджеты. Как будет реализовано данное правило на практике, пока неясно, ведь конфискация личного имущества незаконна.

Количество контрольных и диктантов сократится до 10% от общего учебного плана. Например, у одиннадцатиклассников будет всего одна контрольная по алгебре в месяц. Акцент сместится на практические занятия и развитие самостоятельности учащихся.

Вместо многочисленных учебников истории, в которых часто встречались расхождения в подаче материала, школьники будут учиться по единому изданию. Новый учебник призван устранить разночтения в описании исторических событий, дат и личностей. В него также войдет раздел, посвященный специальной военной операции. Также изменения коснулись уроков географии. Учебники и контурные карты будут актуализированы с учетом вхождения новых регионов в состав России.

В школах появится новый предмет — «Семьеведение». Учителя обществознания, психологи и даже священники расскажут школьникам о важности создания крепкой семьи, научат решать конфликты с родственниками и строить гармоничные отношения.

Предмет «Технология» уйдет в прошлое, уступив место «Труду». Помимо традиционных уроков кулинарии, кройки и шитья, школьники будут осваивать столярное дело, растениеводство и животноводство. В промышленных регионах появится специализация на автоматизированных системах и управлении дронами.

ОБЖ трансформируется в «Основы безопасности и защиты Родины». К привычным темам добавятся модули по начальной военной подготовке. А список литературы для изучения пополнится произведениями отечественной и зарубежной фантастики, включая книги братьев Стругацких, Кира Булычёва и Джона Толкина.

Теперь учителя получат право писать запросы на дисциплинарные взыскания в отношении учеников. Это поможет контролировать ненадлежащее отношение к педагогам. Администрация школы будет обязана рассмотреть обращение педагога, что раньше было прерогативой только учеников и их родителей.

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