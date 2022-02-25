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Пятница, 25 февраля, 2022

С 1 марта Ростуризм отменяет акцию кешбэк по России картой «Мир» 

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С 1 марта Ростуризм отменяет акцию кешбэк по России картой «Мир» 

7info7

 В условиях, когда «миропорядок перевернулся», единственно верным решением является продолжать работать.

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Работаем по плану и сообщаем последние изменения в сфере туризма на сегодняшний день и час.

Определенная ясность по вылетам за рубеж возвратам туристов появляется.

Все конечно может измениться сейчас в любой момент.

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 — Летают или нет?

-Как возвращаются?

  -Можно ли аннулировать уже купленный тур?

 — Как доплачивать, курс же вырос?

 — Кешбэк по России прекращает действовать с 1 марта.

 Смотрите эфир. Пишите вопросы. Будем стараться оперативно обо всём оповещать.

https://www.instagram.com/tv/CaZaZw1FJGx/?utm_source=ig_web_copy_link

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