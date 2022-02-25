С 1 марта Ростуризм отменяет акцию кешбэк по России картой «Мир» 

В условиях, когда «миропорядок перевернулся», единственно верным решением является продолжать работать.
Работаем по плану и сообщаем последние изменения в сфере туризма на сегодняшний день и час.
Определенная ясность по вылетам за рубеж возвратам туристов появляется.
Все конечно может измениться сейчас в любой момент.
— Летают или нет?
-Как возвращаются?
-Можно ли аннулировать уже купленный тур?
— Как доплачивать, курс же вырос?
— Кешбэк по России прекращает действовать с 1 марта.
Смотрите эфир. Пишите вопросы. Будем стараться оперативно обо всём оповещать.https://www.instagram.com/tv/CaZaZw1FJGx/?utm_source=ig_web_copy_link