С 1 марта Ростуризм отменяет акцию кешбэк по России картой «Мир» 

В условиях, когда «миропорядок перевернулся», единственно верным решением является продолжать работать.

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Работаем по плану и сообщаем последние изменения в сфере туризма на сегодняшний день и час.

Определенная ясность по вылетам за рубеж возвратам туристов появляется.

Все конечно может измениться сейчас в любой момент.

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— Летают или нет?

-Как возвращаются?

-Можно ли аннулировать уже купленный тур?

— Как доплачивать, курс же вырос?

— Кешбэк по России прекращает действовать с 1 марта.

Смотрите эфир. Пишите вопросы. Будем стараться оперативно обо всём оповещать.

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