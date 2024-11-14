С 1 января на территории Рязани введут туристический налог

На территории Рязани с 1 января 2025 года планируется ввести туристический налог. Вопрос рассмотрели сегодня на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.

Ставки по налогу определены в следующих размерах: в 2025 году — 1,0 процента, в 2026 году — 2,0 процента, в 2027 году — 3,0 процента от налоговой базы.

Плательщиками налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.

Также члены комитета заслушали информацию об исполнении предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний по проекту бюджета города Рязани в 2023 году.

По информации представителя администрации города, по состоянию на 1 октября 2024 г. исполнено 18 предложений на общую сумму 535,6 млн. рублей. Среди них – благоустройство дворовых и общественных территорий, установка детских и спортивных площадок, ремонт автомобильных дорог и другие. В настоящее время работа продолжается.

Также на заседании комитета депутаты внесли свои предложения в план работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2025 год.