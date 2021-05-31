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Понедельник, 31 мая, 2021
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С 1 июля Пхукет откроется для вакцинированных туристов

Елена Лобанова
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С 1 июля Пхукет начнет принимать туристов, вакцинированных от COVID-19. Они смогут отдыхать на острове без карантина. Об этом сообщает РИА «Новости»

Несмотря на прививку, туристам все же придется предоставить отрицательный ПЦР-тест, который получен за 72 часа до прибытия. По прилету на Пхукет у путешественников проверят сертификат COE и бронь отеля. 

При этом перемещаться по острову туристы смогут, а вот для путешествий в другие регионы Таиланда есть ряд ограничений. Так, для выезда с острова туристам нужно пробыть там не менее семи ночей. 

Через пять дней после прибытия гостям необходимо будет сделать экспресс-тест на антиген. Его результат вместе с сертификатом вакцинации нужно будет показать при выезде из страны.

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