С 1 июля Пхукет откроется для вакцинированных туристов

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С 1 июля Пхукет начнет принимать туристов, вакцинированных от COVID-19. Они смогут отдыхать на острове без карантина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Несмотря на прививку, туристам все же придется предоставить отрицательный ПЦР-тест, который получен за 72 часа до прибытия. По прилету на Пхукет у путешественников проверят сертификат COE и бронь отеля.

При этом перемещаться по острову туристы смогут, а вот для путешествий в другие регионы Таиланда есть ряд ограничений. Так, для выезда с острова туристам нужно пробыть там не менее семи ночей.

Через пять дней после прибытия гостям необходимо будет сделать экспресс-тест на антиген. Его результат вместе с сертификатом вакцинации нужно будет показать при выезде из страны.