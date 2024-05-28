С 1 июня в России вступят в силу изменения в ГОСТ, касающиеся органических вин

Уже с 1 июня 2024 года в России начинают действовать изменения в ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации». Эти поправки устанавливают допустимый уровень диоксида серы в винах с маркировкой «органик», сообщает Роскачество.

Предыдущая версия национального стандарта, принятая в 2016 году, не содержала ограничений по содержанию диоксида серы в винах из органического винограда. Данное вещество используется для увеличения срока хранения вин, но после сертификации первых российских органических вин выяснилось, что определенное количество серы может присутствовать в продукте даже без добавления виноделом. В связи с этим Роскачество, по просьбам отечественных производителей, инициировало внесение изменений в ГОСТ.

Несмотря на то, что в органическом виноградарстве использование серы ограничено, она остается одним из немногих разрешенных средств борьбы с грибковыми заболеваниями, способными уничтожить весь урожай. Полностью исключить попадание серы в вино невозможно, ее следы могут оставаться в продукте.

«В наших игристых винах, сертифицированных Роскачеством как органические, мы вообще не используем серу», — делится Дмитрий Шелаев, руководитель компании Villa di Alma и обладатель первого в Крыму сертификата на органический виноградник. — «Однако, даже без добавления, в вине может присутствовать естественная сера. Наибольшее ее содержание мы наблюдаем в выдержанных тихих винах — до 80 единиц. Новый ГОСТ позволит сертифицировать и их как органические».

Согласно российским стандартам, содержание диоксида серы в сухом вине не должно превышать 200 единиц, а в полусладком — 300 единиц.

Европейские нормы для вин, в том числе органических, еще более лояльны. Допустимый уровень «серы» в них может достигать 150 мг/дм3. Как правило, верхний предел применяется к белым винам, более подверженным окислению. Сера в данном случае защищает вино не только от микроорганизмов, но и от негативного воздействия кислорода. Для красных вин обычно устанавливается более низкий норматив — 100 мг/дм3.

В России уже более 10 виноградников, сертифицированных на соответствие стандарту производства органической продукции. Вин, которые могут претендовать на маркировку «органик», гораздо меньше. И дело здесь как раз в соответствии нормам по сере.