С 1 июля взять автокредит станет сложнее

Банк России увеличил надбавки по автокредитам. Об этом сообщается на сайте Парламентской газеты.

Данное решение Совета директоров вступит в силу с 1 июля. Надбавки будут действовать по автокредитам для заемщиков с высокими показателями долговой нагрузки, которая составляет более 50%. Речь идет о клиентах, тратящих на обслуживание кредитов и займов более половины своего ежемесячного бюджета.

Благодаря таким изменениям рассчитывают граничить долговую нагрузку граждан и повысить устойчивость банков при увеличении потерь по потребительским кредитам.