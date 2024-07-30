С 1 августа пенсионеров ждёт прибавка: кому и что положено

В августе ожидаются изменения в системе пенсионных выплат. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм» о новых доплатах.
В последнее время законодательство в области пенсионного обеспечения граждан постоянно меняется. Недавно были внесены изменения, касающиеся ежемесячной доплаты в размере 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы за уход. Однако раньше эта доплата полагалась только в том случае, если уход осуществлял трудоспособный неработающий гражданин.
Недавно Госдума приняла поправку, которая снимает эти ограничения. Теперь доплата будет выплачиваться всем, кому она положена, с учётом индексации. Оформление не потребуется, всё будет назначено автоматически.
Также в августе произойдут следующие изменения в выплатах:
- Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и инвалиды 1 группы получат доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии, которая составляет 16269,75 рублей.
- Работники угольной промышленности и члены летных экипажей получат прибавку к пенсии. Размер доплаты будет зависеть от стажа работы, среднемесячной заработной платы и отчислений в СФР.
- Произойдёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от заработка работающего пенсионера и стоимости пенсионного балла на момент выхода на пенсию.
- Пенсионеры, которые работали, но уволились, также могут рассчитывать на индексацию за пропущенные годы.
Во всех этих случаях перерасчёты будут производиться автоматически, поэтому лично обращаться в фонд нет необходимости.