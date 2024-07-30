С 1 августа пенсионеров ждёт прибавка: кому и что положено

В августе ожидаются изменения в системе пенсионных выплат. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм» о новых доплатах.

В последнее время законодательство в области пенсионного обеспечения граждан постоянно меняется. Недавно были внесены изменения, касающиеся ежемесячной доплаты в размере 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы за уход. Однако раньше эта доплата полагалась только в том случае, если уход осуществлял трудоспособный неработающий гражданин.

Недавно Госдума приняла поправку, которая снимает эти ограничения. Теперь доплата будет выплачиваться всем, кому она положена, с учётом индексации. Оформление не потребуется, всё будет назначено автоматически.

Также в августе произойдут следующие изменения в выплатах:

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и инвалиды 1 группы получат доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии, которая составляет 16269,75 рублей.

Работники угольной промышленности и члены летных экипажей получат прибавку к пенсии. Размер доплаты будет зависеть от стажа работы, среднемесячной заработной платы и отчислений в СФР.

Произойдёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от заработка работающего пенсионера и стоимости пенсионного балла на момент выхода на пенсию.

Пенсионеры, которые работали, но уволились, также могут рассчитывать на индексацию за пропущенные годы.

Во всех этих случаях перерасчёты будут производиться автоматически, поэтому лично обращаться в фонд нет необходимости.