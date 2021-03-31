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Суббота, 3 апреля, 2021
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С 1 апреля пенсии некоторых рязанцев вырастут на 3,4%

Елена Лобанова

С 1 апреля в Рязанской области вырастут пенсии некоторых жителей. Индексация составит 3,4%. Об этом сообщает пресс-служба ПФР. 

Так, рост пенсий в регионе затронет более 40 000 человек. Индексацию проведут как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. 

Повышение коснется следующих категорий граждан: 

  • Нетрудоспособные граждане – инвалиды I, II, III группы, получатели пенсии по случаю потери кормильца, женщины старше 65 и мужчины старше 70 лет, дети – инвалиды.
  • Военнослужащие, служившие по призыву, члены их семей;
  • Участники Великой Отечественной войны;
  • Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • Граждане, пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф, а также члены их семей.

Индексация пенсий этим гражданам проводится ежегодно с 1 апреля, исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

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