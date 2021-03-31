С 1 апреля пенсии некоторых рязанцев вырастут на 3,4%

С 1 апреля в Рязанской области вырастут пенсии некоторых жителей. Индексация составит 3,4%. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Так, рост пенсий в регионе затронет более 40 000 человек. Индексацию проведут как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

Повышение коснется следующих категорий граждан:

Нетрудоспособные граждане – инвалиды I, II, III группы, получатели пенсии по случаю потери кормильца, женщины старше 65 и мужчины старше 70 лет, дети – инвалиды.

Военнослужащие, служившие по призыву, члены их семей;

Участники Великой Отечественной войны;

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

Граждане, пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф, а также члены их семей.

Индексация пенсий этим гражданам проводится ежегодно с 1 апреля, исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.