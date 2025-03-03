ТАСС сообщает, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России увеличатся на 14,75%. Повышение затронет 4,2 млн граждан.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Светлана Сазанова пояснила изданию «Абзац», что индексация является плановой и связана с увеличением прожиточного минимума пенсионеров.

Индексация коснётся:

Реклама

инвалидов I, II и III группы,

инвалидов детства I и II группы,

детей-инвалидов,

детей, потерявших обоих родителей,

детей, родители которых неизвестны,

граждан, получающих социальную пенсию по старости или по потере кормильца.

По словам эксперта, размер повышения зависит от вида пенсии:

по старости – 8824 рубля ,

, инвалиды детства I группы и дети-инвалиды – 21 177 рублей (наибольший размер),

(наибольший размер), инвалиды детства II группы – 17 648,24 рубля ,

, инвалиды I группы – 17 648,24 рубля ,

, инвалиды II группы (кроме инвалидов детства) – 8824,8 рубля ,

, инвалиды III группы – 7500,53 рубля ,

, пенсия по потере кормильца – 8824 рубля ,

, дети, потерявшие обоих родителей – 17 648 рублей ,

, дети, родители которых неизвестны – 17 648,24 рубля.

В среднем размер социальной пенсии вырастет на 1977,71 рубля и составит 15 463 рубля.

Также индексация коснётся ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Тем, чья пенсия останется ниже прожиточного минимума, будет начислена доплата до установленного уровня, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Кроме того, в 2025 году работающим пенсионерам могут увеличить пенсии на 5,85%. По мнению Сазановой, это повысит их мотивацию к труду и окажет положительное влияние на экономику страны.