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Новости России

С 1 апреля в России повысят пенсии: уже известно, кому и на сколько

Алексей Самохин

ТАСС сообщает, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России увеличатся на 14,75%. Повышение затронет 4,2 млн граждан.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Светлана Сазанова пояснила изданию «Абзац», что индексация является плановой и связана с увеличением прожиточного минимума пенсионеров.

Индексация коснётся:

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  • инвалидов I, II и III группы,
  • инвалидов детства I и II группы,
  • детей-инвалидов,
  • детей, потерявших обоих родителей,
  • детей, родители которых неизвестны,
  • граждан, получающих социальную пенсию по старости или по потере кормильца.

По словам эксперта, размер повышения зависит от вида пенсии:

  • по старости – 8824 рубля,
  • инвалиды детства I группы и дети-инвалиды – 21 177 рублей (наибольший размер),
  • инвалиды детства II группы – 17 648,24 рубля,
  • инвалиды I группы – 17 648,24 рубля,
  • инвалиды II группы (кроме инвалидов детства) – 8824,8 рубля,
  • инвалиды III группы – 7500,53 рубля,
  • пенсия по потере кормильца – 8824 рубля,
  • дети, потерявшие обоих родителей – 17 648 рублей,
  • дети, родители которых неизвестны – 17 648,24 рубля.

В среднем размер социальной пенсии вырастет на 1977,71 рубля и составит 15 463 рубля.

Также индексация коснётся ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Тем, чья пенсия останется ниже прожиточного минимума, будет начислена доплата до установленного уровня, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Кроме того, в 2025 году работающим пенсионерам могут увеличить пенсии на 5,85%. По мнению Сазановой, это повысит их мотивацию к труду и окажет положительное влияние на экономику страны.

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