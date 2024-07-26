РЖД сделают пересадки внутри одного поезда для поездок на юг

Российские железные дороги внедрили новую опцию для пассажиров, позволяющую совершать пересадки на разные места в одном поезде. Это решение будет особенно актуально для путешественников, стремящихся добраться на юг в условиях нехватки билетов на полный маршрут. Об этом сообщают РИА Новости.

«Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания», — прокомментировали в РЖД.

Главным условием для использования новой опции является минимальная стоянка поезда на станции в течение 5 минут. Это даст пассажирам возможность без спешки перебраться на новое место, будь то другой вагон или тот же состав.

К примеру, если на полный маршрут поезда №104 Москва – Адлер нет доступных билетов, система может предложить альтернативный маршрут с пересадкой в Ростове-на-Дону. В таком случае можно будет проехать от Москвы до Ростова на месте 77 в купейном вагоне №3 и затем продолжить путь до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8.

Все найденные маршруты будут обозначены специальным предупреждением «Пересадка внутри поезда». При оформлении такой поездки пассажир получит несколько отдельных билетов для каждого отрезка маршрута. Каждый сегмент поездки потребует отдельной регистрации у проводников.

Сервис будет введен поэтапно. В первый этап, учитывая высокий спрос на летние поездки на юг, он будет доступен для маршрутов: Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа и Москва – Новороссийск.