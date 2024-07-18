РЖД превращают комнаты отдыха в мини-отели

Российские железные дороги (РЖД) обновляют комнаты длительного отдыха на вокзалах, превращая их в комфортные мини-отели. Об этом сообщают РИА Новости.

В комнатах отдыха теперь есть все необходимое для комфортного пребывания: рабочее место с современной мебелью и телевизором, зона для приема пищи и чаепития, удобные спальные места и санитарная зона. В настоящее время ремонт ведется на четырех вокзальных комплексах: Бологое, Мысовая, Сковородино и Кострома. Новые комнаты также будут оборудованы на вокзале Нягань, открытом в 2023 году.

В целом пассажиры могут отдохнуть с комфортом в ожидании поезда на почти 200 российских вокзалах, расположенных в Великом Новгороде, Балаково, Астрахани, Кунгуре, Слюдянке, Чусовской и др.