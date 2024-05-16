Рыбновцам представили проект благоустройства набережной Вожи

В Рыбном местным жителям показали проект благоустройства набережной Вожи. Его представили специалисты архитектурного бюро КОД 14 мая. О встрече пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что город Рыбное участвует в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения». В начале июня проект отправят на конкурс, и если он победит, то город получит грант на реализацию запланированного.

Предполагается, что набережная станет зоной спокойного отдыха. Здесь построят входную группу, сделают пешеходную дорожку, оборудуют зону пляжа. Также предполагается строительство кафе, но для этого нужно найти инвестора.