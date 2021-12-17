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Пятница, 17 декабря, 2021
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«RybnoeNet»: Андрей Горелов покинул должность главы администрации Рыбновского района

Александр Ильин

Портал «RybnoeNet», ссылаясь на собственный источник, сообщил об уходе с поста главы администрации Рыбновского района Андрея Горелова. Официально эта информация не подтверждена. 

По данным СМИ, и. о. главы района стал Сергей Заика. В настоящий момент обязанности главы на себя возьмет Марина Лысаковская. 

Однако, как пишет РИА «МедиаРязань» со ссылкой на Лысаковскую, сейчас Горелов находится на рабочем месте, никаких официальных документов о сложении им с себя полномочий не было.

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Напомним, Андрей Горелов возглавил район в августе 2019 года.

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