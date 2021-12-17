«RybnoeNet»: Андрей Горелов покинул должность главы администрации Рыбновского района

Портал «RybnoeNet», ссылаясь на собственный источник, сообщил об уходе с поста главы администрации Рыбновского района Андрея Горелова. Официально эта информация не подтверждена.

По данным СМИ, и. о. главы района стал Сергей Заика. В настоящий момент обязанности главы на себя возьмет Марина Лысаковская.

Однако, как пишет РИА «МедиаРязань» со ссылкой на Лысаковскую, сейчас Горелов находится на рабочем месте, никаких официальных документов о сложении им с себя полномочий не было.

Реклама

Напомним, Андрей Горелов возглавил район в августе 2019 года.