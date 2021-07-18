Рыбатлон под Рязанью прошёл в рекордно жаркую погоду

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В субботу, 17 июля, столбик термометра под Рязанью на озере Синец поднялся до + 34 градусов, но 3-й этап Рыбатлона состоялся. Эта температура стала рекордной за все годы проведения эксклюзивных соревнований, сочетающих в себе рыбалку и бег по пересечённой местности. Хотя организаторы соревнований всё же уменьшили на несколько сот метров беговой круг и опробовали в деле новое правило.

Именно на этом этапе было решено не засчитывать пойманную рыбу менее 8 сантиметров. Причем, через час после старта это ограничение снималось, и в зачет шла уже вся пойманная рыба. Многие рыбатлонисты как раз и наткнулись на мелочёвку, но после измерения размеров рыбешки были вынуждены продолжать ловлю, не убегая на второй круг по тенистой аллее. Так, опытный Александр Пыриков в это день в итоге выловил аж 17 рыб, но только две из них прошли осмотр у судьи. Ну а среди пойманных и засчитанных рыб попадались плотва и карась.

Чемпионом стал 52-летний рязанец Алексей Мезенцев. Его результат — 19 минут 36 секунд. Совсем немного не хватило на последнем круге достать Алексея жителю подмосковных Котельников Александру Савкину. Он отстал всего на 50 секунд. А бронзу у Сергея Пяткова ногами вырвал Артём Ермошин.

Среди девушек лучшей второй раз в сезоне стала Оксана Громова. И она – 5-я среди всех стартовавших в этот жаркий день. 2-е место – Любовь Морозова, 3-е место – Ирина Мефодина. Среди детей до 12 лет чемпионкой впервые стала Валерия Ермошина. Разнообразных призов, как всегда на Рыбатлоне, было очень много – около 30.

О дате и месте следующих соревнований по рыбатлону в Рязанской области будет сообщено в ближайшее время…

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском

Главные партнеры – инвестиционная компания «ФИНАМ»; питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «AZOR FISHING», компания «ЕРМАК», SUP-СЁРФИНГ Рязань.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, газета «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».