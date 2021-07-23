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Пятница, 23 июля, 2021
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Рязаньстат сообщил о росте промышленного производства в Рязанской области

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Рязаньстат сообщил о росте промышленного производства в Рязанской области
Image by Janno Nivergall from Pixabay
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Индекс промышленного производства в Рязанской области в первом полугодии вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 8,1%. Об этом сообщает Рязаньстат.

Производство текстильных изделий выросло в 3,8 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 69,2%. Производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось на 53,3%, одежды — на 35,4%.

Падение спроса спровоцировало спад промышленного производства прочих транспортных средств и оборудования, кокса и нефтепродуктов, кожи и изделий из кожи, напитков, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, ремонте и монтаже машин и оборудования.

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