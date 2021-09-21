Рязанскую систему здравоохранения планируют сделать одной из лучших в стране к 2030 году

В Рязанской области представили стратегию развития здравоохранения региона до 2030 года. В мероприятии приняли участие губернатор Николай Любимов, зампред регионального правительства Роман Петряев, министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий, ректор РязГМУ Роман Калинин, руководители медучреждений и общественных организаций.

Стратегия необходима для повышения качества медицинской помощи.

Современная, эффективная система медпомощи является основой для реализации нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение», сохранения жизни и здоровья людей. А это и есть главная задача социального государства. Свой вклад в общую работу по ее решению должна внести и Рязанская область, чтобы к 2030 году мы могли сказать, что система здравоохранения в регионе – одна из лучших в стране, – сказал Любимов.

По его словам, в этом направлении уже удалось достичь результатов. Например, в регионе активно развивается трансплантология, строятся современные медучреждения. Например, введена новая БСМП, продолжается строительство современного корпуса онкодиспансера.

Глава региона отметил, что в реализации стратегии важно опираться на опыт, который был получен медиками в лечении пациентов с COVID-19.

У нас есть необходимость строить поликлиники, ФАПы, улучшать наши межрайонные центры. Все это нужно обязательно планировать и отразить в стратегии, рассчитанной до 2030 года. Исходя из обозначенных целей, мы и будем строить свою работу в дальнейшем, – сказал он.

В числе основных задач стратегии — увеличение численности население, продолжительности его жизни, снижение уровня смертности и инвалидности, соблюдение прав граждан в сфере здравоохранения.

Важным моментом является развитие онкологической помощи населению. Комфортные условия для этого обеспечит новый онкодиспансер, который планируют сдать в 2022 году. Сейчас медпомощь пациенты с онкологией могут получать в районных медцентрах в Шилове и в Сасове. Ещё три, в Касимове, Ряжске и Скопине, будут созданы в 2021-2022 годах.

До 2025 года в регионе планируют построить более 40 ФАПов. Также в планах – строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне. До конца 2024 года построят детский инфекционный корпус детской ОКБ имени Н. В. Дмитриевой. В 158 медучреждениях проведут капремонт.