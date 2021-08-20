Рязанскую область ждут негативные последствия из-за изменения климата 

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В Росгидромете предупредили о негативных последствиях, которые ждут Рязанскую область из-за изменения климата. Об этом сообщает РИА «Новости».
Директор Института глобального климата и экологии Росгидромета Анна Романовская рассказала, что в центральных и южных регионах Европейской части страны изменение климата уже приводит к самым драматичным последствиям.
Директор Института глобального климата уточнила, что первая группа регионов обозначена красным цветом, а вторая — оранжевым. К их числу относятся Рязанская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Тамбовская области и ряд других регионов. В «оранжевой зоне» также велики негативные последствия изменения климата.