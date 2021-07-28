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Среда, 28 июля, 2021
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Рязанскому адвокату назначили условный срок за жестокое избиение незнакомца

Елена Лобанова
Рязанскому адвокату назначили условный срок за жестокое избиение незнакомца
Image by Sang Hyun Cho from Pixabay
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Суд вынес приговор рязанскому адвокату, который жестоко избил незнакомца в одном из кафе. Подсудимому назначили три года условного лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального регионального следственного комитета. 

Все произошло днем 30 ноября 2020 года. В одном из городских кафе между адвокатом и  ранее незнакомым ему мужчиной произошел конфликт. В последующем словесная срока перешла в драку. 

— Обвиняемый повалил пьяного незнакомца и нанес ему несколько ударов по голове и телу. Сначала мужчина избивал рязанца руками, а после в ход пошла деревянная скамья. Потерпевшему причинили тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении. 

Против адвоката возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».

Обвиняемый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

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