Рязанского журналиста Павла Греся похоронят в субботу

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Похороны рязанского журналиста Павла Греся пройдут в субботу, 20 августа, сообщает сайт местного выпуска «Новой газеты».

Отпевание начнётся в 10:00 в Николо-Дворянском храме Рязани (улица Николодворянская, 12А).

Гресь умер на 59-м году жизни. У него был рак. В течение 29 лет Павел работал в различных печатных и электронных СМИ Рязани, Москвы, Киева, был корреспондентом, обозревателем, редактором.

Оказать помощь семье можно, переведя средства на карту Сбербанка 5336 6903 3116 9369 или по номеру телефона +7 (953) 731-91-07 для Яны Павловны Гресь.