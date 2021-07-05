Рязанского чиновника обвиняют в служебном подлоге

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Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации одного из сельских поселений Рязанского муниципального района. Он обвиняется в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По данным следствия, в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура», государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населённых пунктов» бюджету муниципального образования — Семёновское сельское поселение Рязанского муниципального района на условиях софинансирования из разных уровней бюджета выделены средства в размере более 32 млн рублей на строительства Дома культуры в Рязанском районе.

В июне 2020 года обвиняемый, искусственно завышая показатели своей деятельности, достоверно зная, что часть предусмотренных муниципальным контрактом работ по строительству Дома культуры на сумму более 1 млн рублей фактически не выполнена, подписал акты о приёмке работ, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении работ в полном объёме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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