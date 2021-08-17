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Рязанское УРТ уличили в незаконных договорах на 344 миллиона

7info
Рязанское УРТ уличили в незаконных договорах на 344 миллиона
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Рязанское транспортное предприятие МУП «УРТ» нарушило антимонопольное законодательство, воспользовавшись услугами московской фирмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства завели после получения материалов из прокуратуры в сентябре 2020 года. Выяснилось, что муниципальное предприятие «Управление рязанского троллейбуса», которому после банкротства автоколонны № 1310 перешли автобусные маршруты Рязани, привлекло для их обслуживания ООО «Вест Лайн» из Москвы. Руководители мотивировали это тем, что своего транспорта не хватало.

По закону, для привлечения подрядчика необходимо провести торги на сайте Госзакупок. Чтобы обойти эту процедуру, ежедневно заключали несколько договоров на суммы, не превышающие 100 тысяч рублей.

Транспорт, принадлежащий столичной компании, ездил по Рязани с логотипом УРТ, соответствующей информацией в салоне с сентября 2019 года.

— Сумма извлеченного участниками антиконкурентного соглашения дохода составила 344 млн. рублей, — говорится в сообщении УФАС.

5 августа комиссия антимонопольной службы признала предприятия нарушителями закона о конкуренции.

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