Рязанское УФАС вынесло решение об отключении электричества в Касимове

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Рязанское УФАС России вынесло предписания ПАО «РЭСК» после угроз прекратить подачу электроэнергии касимовскому предприятию.

Материалы для рассмотрения дел предоставили Касимовская межрайонная прокуратура и МКП «Касимовсервис».

МКП «Касимовсервис» оказывает населению Касимова услуги отопления, горячего водоснабжения; энергоснабжение котельных и автономных тепловых пунктов осуществляется ПАО «РЭСК».

В 2020-21 годах МКП «Касимовсервис» неоднократно задерживало оплату электроэнергии из-за чего ПАО «РЭСК» направляло уведомления о прекращении энергоснабжения котельных.

В августе 2020 года от электричества были отключены 35 объектов, в результате без горячей воды остались 68 многоквартирных домов, 9 детсадов, 3 школы. Уведомления об отключении поступали в феврале, марте этого года, но электричество не отключалось.

Рязанское УФАС посчитало, что ПАО «РЭСК» и АО «РЭСК» нарушают закон о конкуренции. До конца 2021 года монополистам нужно представлять в управление документы, касающиеся прекращения поставки электрической энергии на объекты Касимовского муниципального района.