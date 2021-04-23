Рязанский театр кукол стал лауреатом премии «Золотая маска»

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Спектакль Рязанского театра кукол «Пегий пёс, бегущий краем моря» стал победителем в номинации «КУКЛЫ/Работа художника» национальной премии «Золотая маска».

Поздравляем художника-постановщика спектакля – Виктора Антонова, постановочную группу, артистов, команду театра и инициатора проекта – директора Рязанского театра кукол Константина Кириллова.

Над спектаклем работали

Режиссер-постановщик — Борис Константинов

Ассистент режиссера — Ия Константинова

Художник — Виктор Антонов

Художник по костюмам — Наталья Корнилова

Режиссер по пластике — Игорь Григурко

Композитор — Альбина Шестакова

Художник по свету — Георгий Горазеев

Видеохудожник — Максим Акулин



Артисты: Алексей Астахов, Александр Григорьев, Антонина Григорьева, Оксана Матвейцева, Юрий Матвейцев, Андрей Стручков, Сергей Сизоненко, Василий Уточкин, Екатерина Филиппова, Олег Царев.

Показ спектакля состоялся в Москве 16 апреля на сцене Центрального театра кукол им. Сергея Образцова. «Пегий пёс…» впервые покинул родную сцену. Вывезти такую сложную в техническом плане работу было непростой задачей. Однако команда театра успешно с ней справилась. Публика встретила спектакль очень тепло, а жюри высоко оценило работу коллектива.

Торжественная церемония награждения лауреатов прошла 22 апреля в Москве, в Концертном зале «Зарядье».

Фестиваль «Золотая Маска-2021» объединил театры из 25 российских городов и представил 56 спектаклей, номинированных на Премию, а также более двух десятков спектаклей-участников внеконкурсных программ.

Церемония вручения Премии «Золотая Маска» – одно из главных событий театрального сезона, настоящий праздник для большого театрального сообщества России, где встречаются коллеги, друзья, партнеры, приезжающие в столицу со всей страны.