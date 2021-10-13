Рязанский театр драмы представил спектакль «Я танцую как дебил»

13 октября в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Я танцую как дебил» по пьесе Игоря Витренко. С этой постановкой театр победил во всероссийском конкурсе по поддержке современной драматургии, организованном Общероссийской общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры».

Рязанский драматург Игорь Витренко и режиссер Арсений Кудря представили свой взгляд на проблему отцов детей. Извечный конфликт присутствует здесь в двух вариантах – главный герой пытается найти общий язык с сыном-подростком, при этом каждый его разговор с собственным отцом неизбежно заканчивается ссорой и припоминанием детских обид. Толику (Сергей Невидин) под сорок, но героем его можно назвать с большой натяжкой. Он боится принимать решения и брать на себя ответственность и на работе, и в отношениях с родными, и особенно – с женщинами. Толик верит в некое предсказание, к тому же неправильно им понятое, но совсем не замечает, что в этом ожидании жизнь проходит, и знакомиться с молоденькими девочками в клубах в пору уже не ему, а его сыну.

Проблемы того, что прилично и уместно, а что нет, обсуждают в спектакле и представители старшего поколения, и молодёжь: можно ли в 40 лет ходить на рэп-фестиваль, а если да – можно ли там танцевать, можно ли девушке встречаться с мужчиной старше себя и с ребёнком, а 15-летнему мальчику – с девушкой 22 лет, может ли получиться что-то стоящее из знакомства в Tinder? И всё это ни что иное, как вопросы самовыражения в обществе и в сети.

Последнее – не менее важно в наши дни. И спектакль это всячески подчеркивает: герои постоянно ходят со смартфонами, общаются в чатах, шлют друг другу голосовые сообщения, снимают видео, делают селфи, ведут эфиры в соцсетях. А зритель наблюдает за происходящим, как бы стоя рядом на остановке, у театра или в торговом центре. Сценическое пространство ограничено двумя экранами, на которых транслируется не только виртуальная жизнь героев. В кадр периодически попадают и сами зрители, размещенные прямо на сцене.

Спектакль идёт 1 час 45 минут без антракта.

Возрастные ограничения 16+.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».