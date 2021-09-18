Рязанский театр драмы представил «Голливуд крупным планом»

Новый 234-й сезон Рязанский театр драмы открыл премьерой спектакля «Голливуд крупным планом». Блистательная постановка перенесла рязанцев в мир американского кинематографа двадцатого века, сделавшего за десятилетия огромный шаг от немого к звуковому, ставшего крупнейшей индустрией гениальных произведений и невероятных судеб, наполненного историями фантастических взлётов и неожиданных падений.

«Голливуд крупный планом» — необычная постановка. Это бенефис народной артистки России Людмилы Коршуновой. Кстати, премьера спектакля должна была состояться ещё в прошлом году, когда Коршунова отмечала юбилей. Но пандемия внесла коррективы в театральную жизнь, как и в другие сферы, поэтому премьеру пришлось отложить.

Новый спектакль театра драмы — это история жизни значимой персоны немого кино Нормы Дезмонд. Некогда она была звездой киноэкранов, настоящим символом. Бешеные гонорары, десятки тысяч поклонников по всему свету… Звезда славы Нормы блистала на самой вершине кинонебосвода. Но с годами свет этой звезды потух. Киноиндустрия стремительно движется вперёд, не оставляя шансов «старичкам». На кинонебосводе зажигаются новые звёзды, и тысячи поклонников уже грезят фильмами с другими артистами в главных ролях, восхищаются новыми авторами и режиссёрами, влюбляются в новые киножанры. Но Норма Дезмонд по-прежнему живёт в прошлом с мыслями о славе, роскоши и новых творческих открытиях. Она до сих пор видит себя любимицей публики, молодой и утончённой леди, талант которой сводит с ума любого — от простого рабочего до индийского раджи.

В какой-то момент на жизненном пути Нормы встречается молодой сценарист. Он, фактически попавший в её сети и оказавшийся под её властью и покровительством, становится для актрисы новым, свежим глотком вдохновения, признания, творческих поисков и любви. И история их взаимоотношений завершается в итоге шокирующим, но вполне логичным итогом.

«Голливуд крупным планом» помогает задуматься над несколькими вопросами. Во-первых, над тем, есть ли у таланта и его носителя срок годности? Действительно ли звёзды гаснут, и рано или поздно наступает необходимость уступить небосвод новым, более ярким светилам? Во-вторых, как не потерять себя в порыве головокружительного успеха и уйти со сцены, где разворачиваются бурные действия жизни, достойно и красиво?

Яркие декорации, музыка, затрагивающая самые тонкие струны души, и, конечно же, прекрасная игра Людмилы Коршуновой и её коллег, — всё это заставляет искать ответы на эти вопросы в каждом слове и движении, в каждой паузе и сцене. «Голливуд крупным планом» с головой погружает зрителя в разворачивающиеся на сцене действия и не отпускает до последней минуты.