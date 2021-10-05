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Вторник, 5 октября, 2021
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Рязанский Роспотребнадзор подвёл итоги «горячей линии» по вопросам питания в школах

Александр Ильин
Рязанский Роспотребнадзор подвёл итоги «горячей линии» по вопросам питания в школах

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области подвело итоги «горячей линии» по вопросам горячего питания в школе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

Позвонить на «горячую линию» линию рязанцы могли с 6 по 17 сентября 2021 года. Всего за это время поступило 133 обращения от жителей региона.

Как правило, люди спрашивали об организации питания для школьников младших классов (39 обращений); о возможном родительском контроле при организации питания (15); о возможности приносить питание с собой (14). 

В Роспотребнадзоре отметили, что продолжают работу по контролю организации питания детей в общеобразовательных учреждениях. 

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