5.6 C
Рязань
Понедельник, 19 апреля, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультура

Рязанский поэт Раиса Купавская представила публике 7 том своего собрания сочинений

7info7
- Advertisement -

«Читай, Рязань!» — так называется проект ЦГБ имени С.А. Есенина, в котором презентуют новые книги современных авторов.

«Степного раздолья дочь», сборник поэзии и 7-й том своего собрания сочинений представила рязанский поэт, прозаик, член Союза писателей России Раиса Купавская в воскресение 18 апреля в Есенинке.

 Раиса Николаевна читала фрагменты своей прозы, поэзии и выглядела неотразимо. Всегда чеканный шаг и рифма, уверенная в красоте и таланте, она смотрелась настоящей королевой литературного олимпа.

Купавская родилась на Кавказе, там, где служил Лермонтов, а прожила в мещерских лесах, близких лире Есенина. Поэтому эти два поэта любимы ею больше других. А еще преподавание в школе литературы свыше 25 лет научило ценить Слово и восхищаться им!

 Писать начала с 12 лет, и начала с прозы. К чему сильнее лежит душа — сказать трудно. Коллеги по Союзу писателей России пришли на эту встречу: прозаик Алла Нечаева, поэт Нурислан Ибрагимов, прозаик Алексей Хлуденев.

 Каждый, вслед за Раисой Купавской, развил мысль о значении русской литературы в сегодняшнем мире прагматичных истин. Но какое бы ни было время, писатель всегда отражает свою эпоху. Любовь к России — главная тема в творчестве русских писателей прошлых веков. И нынешнее время — тоже время любви к Отчизне во всех ее проявлениях — к такому выводу пришла в своем творчестве героиня вечера. И её коллеги — профессиональные писатели России, поддержали эту патриотическую идею.

Фото Юлии Муравьевой

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]