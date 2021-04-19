Рязанский поэт Раиса Купавская представила публике 7 том своего собрания сочинений

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«Читай, Рязань!» — так называется проект ЦГБ имени С.А. Есенина, в котором презентуют новые книги современных авторов.

«Степного раздолья дочь», сборник поэзии и 7-й том своего собрания сочинений представила рязанский поэт, прозаик, член Союза писателей России Раиса Купавская в воскресение 18 апреля в Есенинке.

Раиса Николаевна читала фрагменты своей прозы, поэзии и выглядела неотразимо. Всегда чеканный шаг и рифма, уверенная в красоте и таланте, она смотрелась настоящей королевой литературного олимпа.

Купавская родилась на Кавказе, там, где служил Лермонтов, а прожила в мещерских лесах, близких лире Есенина. Поэтому эти два поэта любимы ею больше других. А еще преподавание в школе литературы свыше 25 лет научило ценить Слово и восхищаться им!

Писать начала с 12 лет, и начала с прозы. К чему сильнее лежит душа — сказать трудно. Коллеги по Союзу писателей России пришли на эту встречу: прозаик Алла Нечаева, поэт Нурислан Ибрагимов, прозаик Алексей Хлуденев.

Каждый, вслед за Раисой Купавской, развил мысль о значении русской литературы в сегодняшнем мире прагматичных истин. Но какое бы ни было время, писатель всегда отражает свою эпоху. Любовь к России — главная тема в творчестве русских писателей прошлых веков. И нынешнее время — тоже время любви к Отчизне во всех ее проявлениях — к такому выводу пришла в своем творчестве героиня вечера. И её коллеги — профессиональные писатели России, поддержали эту патриотическую идею.

Фото Юлии Муравьевой