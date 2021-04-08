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Четверг, 8 апреля, 2021
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Рязанский пловец стал вновь вошёл в пятерку сильнейших на чемпионате России

Валерия Мединская

Рязанский спортсмен Иван Васин принял участие в чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба городской администарции.

Рязанскую область на соревнованиях в Уфе успешно представил воспитанник спортивной школы «Орион» Иван Васин.

Сегодня, 8 апреля, в заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием воспитанник Дмитрия Донскова вновь занял пятое место с результатом 2.35.63 мин. и подтвердил выполнение норматива мастера спорта России.

В пятницу, 9 апреля, рязанскому пловцу предстоит заключительный старт – 100 метров на спине.

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