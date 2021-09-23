Рязанский Минздрав дал комментарий о закрытии больницы водников в Касимове

В Касимов направят рабочую группу для обсуждения ситуации с закрытием «больницы водников». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
В состав группы войдут представители министерства здравоохранения Рязанской области и Федерального медико-биологического агентства. Чиновники отреагировали на сообщение о закрытии медицинского учреждения в Касимове.
В пресс-релизе отмечается, что «больница водников» не подчиняется региональному правительству.
При необходимости уволенных врачей готовы взять работать в ММЦ, также центр может принять имущество закрывающегося медицинского учреждения.