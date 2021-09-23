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Пятница, 24 сентября, 2021
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Рязанский Минздрав дал комментарий о закрытии больницы водников в Касимове

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Рязанский Минздрав дал комментарий о закрытии больницы водников в Касимове

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В Касимов направят рабочую группу для обсуждения ситуации с закрытием «больницы водников». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В состав группы войдут представители министерства здравоохранения Рязанской области и Федерального медико-биологического агентства. Чиновники отреагировали на сообщение о закрытии медицинского учреждения в Касимове.

В пресс-релизе отмечается, что «больница водников» не подчиняется региональному правительству.

— Касимовский межрайонный медицинский центр, как подведомственное учреждение регионального минздрава, продолжает свою работу в обычном режиме, — говорится в сообщении.

При необходимости уволенных врачей готовы взять работать в ММЦ, также центр может принять имущество закрывающегося медицинского учреждения.

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