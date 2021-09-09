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Рязанский министр транспорта через суд отменил постановление пристава

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Рязанский министр транспорта через суд отменил постановление пристава
Вадим Решетник

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Во вторник, 7 сентября, Советский районный суд Рязани рассмотрел жалобу министра транспорта и автодорог Рязанской области Вадима Решетника. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Решетник обжаловал в суде постановление судебного пристава по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ. Министра привлекли к ответственности за неисполнение требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора.

В ходе заседания выяснилось, что ответчиком является юрлицо — Минтранс Рязанской области. Суд решил, что Решетник правонарушения не совершал, поэтому его наказание отменено.

Решение не вступило в законную силу.

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